Im Windpark Konken sollen vier ältere Anlagen zurückgebaut und durch drei moderne Windräder ersetzt werden. Der Gemeinderat Konken hat dazu sein Einvernehmen gegeben.

Das Projekt ist aktuell im Genehmigungsverfahren. Für das dritte Quartal dieses Jahres werde die Genehmigung erwartet, berichtete ein Sprecher von Altus Renewables mit Sitz in Karlsruhe. An dem Projekt sei auch die Gemeinde Herschweiler-Pettersheim beteiligt, so das Unternehmen weiter. Konkret geht es um ein Repowering – also den Ersatz alter Windräder durch leistungsstärkere Anlagen. Denn die vier Windräder, die derzeit noch laufen, hätten „ihren Lebensabend erreicht“, sagte der Altus-Sprecher. Sie seien 24 Jahre alt.

Welche Windräder für das Projekt infrage kommen und wie viel Energie sie liefern werden, sei noch nicht klar. Neueste Maschinen verfügten über eine Nabenhöhe von 179 Metern und einen Rotordurchmesser von 175 Metern. Wird das Genehmigungsverfahren positiv beschieden, könne mit einer Inbetriebnahme im Jahr 2028 gerechnet werden, so die Firma.

Bedenken wegen Rodung von Bäumen

Der Gemeinderat Konken hatte das Thema zuvor eingehend beraten, berichtete Ortsbürgermeister Christian Gießler. Kritik habe es daran gegeben, dass der Betreiber mit den Anlagen so nah wie möglich an die Wohnbebauung rücken möchte, nämlich bis auf 720 Meter. Laut Gießler hätten es die Gemeinderäte lieber gesehen, wenn die Anlagen in einem im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Sondergebiet aufgebaut würden. Gießler: „Die neuen, zudem größeren Anlagen, rücken sehr nah an den Ortsrand.“

Negativ sei im Rat ferner bewertet worden, dass Bäume und Sträucher für die Aufstellung eines Krans gerodet werden müssten. Zwar sei dies naturschutzrechtlich in Ordnung, räumt Gießler ein. Der Gemeinderat frage sich allerdings, „ob man alle Regelungen zur Gänze ausnutzen muss und damit nicht nur Gegner der Windkraft auf den Plan ruft, sondern zudem sehr schöne Stellen des Dorfbildes nicht zum Positiven verändert“.

Zustimmung aus Pragmatismus

Mit der Zustimmung habe sich der Gemeinderat daher nicht leichtgetan, sagte Gießler. Allerdings sei klar gewesen, „dass wir sonst in der nächsthöheren Instanz überstimmt worden wären“. In dem Rahmen, in dem sich die Kompetenz des Gemeinderates bei diesem Projekt bewegte, sei eine Zustimmung nicht abwendbar gewesen, erläuterte der Ortsbürgermeister.