Die Budengasse mit ihrem Angebot ist fester Teil der Kuseler Herbstmesse. Die Standbetreiber Jörg und Ute Winter haben sich am Samstag über die Schulter schauen lassen. Der Beratungsbedarf beim „Bexbacher Gewürzbasar“ ist groß.

Der Kuseler Herbstmesse-Umzug zieht gerade durch die Trierer Straße Richtung Messeplatz und leitet so den Tag ein, an dem die fahrenden Händler und Standbetreiber die Fenster und Planen ihrer Lädchen für die Besucher so richtig öffnen. Die Bandbreite reicht von neuen Ständchen, die zum ersten Mal dabei sind, bis zu alteingesessenen Händlern, die seit ungezählten Jahren nach Kusel kommen, um ihre Waren anzubieten.

Ein Klassiker auf der Messe ist der „Bexbacher Gewürzbasar“. Inhaberin Ute Winter steht mit ihrem Mann Jörg lächelnd hinter der Verkaufstheke und begrüßt die Kundschaft, die kurz nach dem letzten Umzugswagen am Geschäft stehenbleibt. Für Winter ist es „gefühlt“ die 100. Herbstmesse. Doch ganz so alt sind die beiden dann doch nicht. Seit 1962 gibt es den Bexbacher Gewürzbasar. Damals noch als GeWi Gewürze, gegründet von Alfons Winter. Er handelte mit Pfeffer, Muskat, Paprika und Lorbeerblättern in Bexbach und später auf Wochenmärkten, nachdem das Sortiment um Naturgewürze und Kräuter erweitert wurde.