Endlich öffnen die Schwimmbäder wieder. Wegen der Corona-Krise viel später als üblich. Und auch beim Sprung ins kühle Nass muss einiges beachtet werden – Schichtwechsel inklusive. Trotz wenig ansprechenden Wetters kamen einige Unentwegte am ersten Tag ins Altenglaner Freibad. Wir waren dabei.

Seit Montag hat das Freibad seine Pforten geöffnet. Doch wie fast überall wirft auch hier das Corona-Virus seinen langen Schatten. Umfangreiche Hygienemaßnahmen sollen helfen, das Restrisiko einer Infektion zu minimieren.

Bescheidene 15 Grad Außentemperatur und ein wolkenverhangener Himmel: Der Auftakt zur Freibadsaison hätte wahrlich verheißungsvoller ausfallen können. Um 9 Uhr steht Roswitha Schweizer als Erste vor der Eingangstür zum Schwimmbad. Sie freut sich auf den verspäteten Beginn der Badesaison, für die sie eine Jahreskarte erworben hat, die virusbedingt automatisch aufs Folgejahr übertragen wird. „Mal schauen, wie es dieses Jahr trotz Corona wird“, gibt sich die Altenglanerin, die das Bad regelmäßig mit Gleichgesinnten oder den Enkeln aufsucht, vorsichtig optimistisch. Dem Hygienekonzept im Bad vertraue sie. „Ich fühle mich hier sicher.“

Viele Abstandslinien

Die Hygieneregeln auf dem Areal fallen umfangreich aus. Bademeister Peter Weingart und sein Team, das aus knapp einem Dutzend Personen besteht, haben die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um den Badegästen den Aufenthalt so sicher wie möglich zu gestalten. Bereits im Eingangsbereich sind dicke, weiße Abstandslinien markiert, um etwaige Menschenmengen, die vor dem Bad auf Einlass warten, gezielt zu entzerren.

Die Abstandsregel gilt darüber hinaus auf dem gesamten Gelände, im Umkleidebereich ist zudem Maskenpflicht. Die Besuchszeiten sind in drei Zeitfenster zu je drei Stunden aufgeteilt, in denen jeweils maximal 300 Gäste Einlass erhalten. Deren Anmeldung muss zuvor online oder telefonisch erfolgen. Zwischen den Einlassfenstern wird das Bad jeweils für eine Stunde geschlossen, um den Umkleide- und Sanitärbereich abermals intensiv zu reinigen und zu desinfizieren.

Personal verdoppelt

Im Gebäude sind die Duschen und Toiletten geschlossen; die im Außenbereich sind geöffnet. Mehrere Desinfektionsmittel-Spender für die Hände sowie eine große Menge an Fußbodenklebestreifen zur geänderten Wegführung im Umkleidebereich dokumentieren die Sorgfalt bei der Umsetzung des Hygienekonzepts. „Wir beginnen bereits allmorgendlich ab 6.30 Uhr mit einer intensiven Reinigung und Desinfektion des gesamten Hygienebereichs“, erklärt Peter Weingart.

Sein Team, bestehend aus Reinigungs-, Aufsichts- und Kassenpersonal, ist in dieser Saison mehr als verdoppelt worden, um maximale Sicherheit im Kampf gegen die Pandemie zu gewährleisten. Im Außenbereich wurden zusätzlich Vorkehrungen getroffen, die den Aufenthalt im Freibad für so manchen zum Badespaß mit angezogener Handbremse degradieren: Sprungturm und Rutsche sind aktuell geschlossen, und auch die obligatorische Eiswaffel fällt heuer dem Virus zum Opfer: Der Rollladen am Kiosk wird das ganze Jahr unten bleiben. Spielplatz und Planschbecken dürfen hingegen genutzt werden.

100 Personen angemeldet

Aufgrund des limitierten Besuchereinlasses rechnet Peter Weingart in diesem Jahr bei guter Witterung bestenfalls mit einer Auslastung von 30 Prozent. Für den Starttag haben sich knapp 100 Personen online angemeldet. Um 10 Uhr sind davon bestenfalls ein Dutzend im Becken. Eine von ihnen ist Corinna Becker. Als regelmäßige Besucherin des Altenglaner Schwimmbads freut sie sich darüber, dass das Baden in diesem Jahr trotz Corona überhaupt möglich ist. Die 57-jährige ist von der Umsetzung des Hygienekonzepts überzeugt und zieht bedenkenlos ihre Bahnen: „In diesem Jahr müssen wir trotz Corona-Daumenschrauben eben versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Ich lasse mir von dem Virus jedenfalls nicht die Lust aufs Freibad nehmen.“

Am Beckenrand hält unterdessen Dominik Reis Ausschau nach allen Schwimmenden. Der Meister für Bäderbetriebe ist einer von drei Verstärkungen, die vom Kuseler Schwimmbad nach Altenglan delegiert wurden, um dort die Sicherheit am und im Becken zu optimieren. Eingreifen und belehren muss er an diesem Morgen noch nicht. Die Besucher im Wasser sind ausnahmslos sehr diszipliniert.

60 Minuten Reinigung

Um 11.45 Uhr ertönt die Durchsage des Bademeisters: Alle Badegäste werden gebeten, das Areal zu verlassen. Das erste Zeitfenster neigt sich nach drei Stunden dem Ende zu. Die nächsten 60 Minuten geht’s dem Umkleidebereich mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln intensiv an den Kragen, damit alle Gäste, die ab 13 Uhr für die nächsten drei Stunden ihre Füße ins 23 Grad warme Wasser strecken wollen, wieder ein optimal sauberes Areal vorfinden.