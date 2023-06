Ein Feldweg bei Neunkirchen muss saniert werden, eine Reparatur ist außerdem am Dorfbrunnen fällig. Um investierten zu können, wurde die Grundsteuer angehoben.

Für rund 10.000 Euro soll der Feldweg saniert werden. Dies hat der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen. An zwei Stellen in der Gewanne In der Ingenbach habe sich der Feldweg stark abgesetzt, schilderte Ortsbürgermeisterin Lilli Niebergall. Die Betondecke auf dem Weg Richtung Gimsbach sei massiv abgesunken. Das günstigste Angebot stammt von der gleichen Firma, die aktuell auch die Kreisstraße nach Föckelberg saniert.

Zuvor hatte der Rat wegen des Finanzausgleichsgesetzes des Landes einen Nachtragshaushalt beschließen müssen. Darin wurden die Grundsteuer A von 320 auf 345 Punkte angehoben. Die Grundsteuer B steigt von 390 auf 475 – also zehn Punkte über Nivellierungssatz. Von 365 auf 380 Punkte wird die Gewerbesteuer angehoben.

Diskutiert wurde über die Anschaffung von zwei Biertischgarnituren und die erforderliche Reparatur des Dorfbrunnens.