Mehrere Reparaturen sollen in Blaubach an der Blockhütte sowie am Bolzplatz vorgenommen werden. Der Gemeinderat beschloss, diese bei Aktionstagen selbst auszuführen. Für weitere Reparaturen muss allerdings ein Dachdecker her.

Der Profi solle die Dachrinnen an Schulhaus und Dorfgemeinschaftshaus reinigen sowie an der Leichenhalle eintretendes Wasser stoppen. Darauf hat sich der Gemeinderat verständigt. Selbst Hand anlegen wollen die Ratsmitglieder indes an der Blockhütte im Wald. Dort könne ein Problem am Dach in Eigenregie gelöst werden. Auch müsse dort ein Wasserbehälter für die Toilette neu installiert werden. Am Bolzplatz soll zudem das Geländer erneuert werden. Die Holzstreben könnten vom Sägewerk in Niederalben bezogen werden, sind sich die Ratsmitglieder einig.