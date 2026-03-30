Ein geparktes Auto ist am Sonntag in Kusel beschädigt worden. Zwischen 16 und 17.20 Uhr streifte ein unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen Renault, der im Kreuzungsbereich Neue Straße/Am Bildstock abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein helles, möglicherweise weißes Auto handeln. Vermutlich bog der Fahrer nach links in die Neue Straße ein und touchierte dabei die linke Seite des geparkten Renaults.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Kusel bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 36914499 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.