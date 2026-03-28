Der Rödelbach in Brücken soll offengelegt und renaturiert werden. Es winken Fördergelder für das Projekt.

Dass der Rödelbach renaturiert werden soll, darüber herrscht im Gemeinderat Konsens, wie Ortsbürgermeister Christof Dahl im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagt. Ein Teil des Bachs ist in der Vergangenheit verrohrt worden. „Das ist im Zusammenhang mit Gebäudeabrissen in der Kirchgasse geschehen“, berichtet Dahl. Der Bach soll nun ab dem Beginn der Dohle hinter dem CAP-Markt bis zur Straße offengelegt und – wie auch das Umfeld – naturnah gestaltet werden. Mit diesem Vorhaben will die Gemeinde das Ziel der naturnahen Gewässerentwicklung verwirklichen. Gleichzeitig soll der Wasserspielplatz ausgeweitet und durch einen Matschplatz ergänzt werden. Für Kinder, meint Dahl, werde das Gelände dadurch noch attraktiver.

Ein Teil des Bachs ist bereits renaturiert worden. „Das ist aber schon viele Jahre her“, sagt der Ortschef. Neben besagtem Abschnitt – ab der Brücke hinter dem CAP-Markt bis zur Sozialstation und dem neuen Altersheim – soll zudem der Fußweg ausgebaut werden. „Damit man von dort barrierefrei in die Dorfmitte gelangt“, erklärt Dahl.

Die Kosten für die Renaturierung des Rödelbachs belaufen sich laut Ortsbürgermeister auf 110.000 Euro. Das Projekt wird zu 80 Prozent bezuschusst von dem Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).