Der Reitertag eröffnet beim Reit- und Fahrverein Waldmohr die Saison. Es ist der Auftakt, dem ein Orientierungsritt und später das Reit- und Springturnier folgt.

Er ist einer der ersten Reitertage in der Region und wird meist sehnsüchtig erwartet um nach der Winterpause das Hobby wieder aufzunehmen.

„Für viele Reiter und deren Pferde ist es das erste öffentliche Auftreten nach monatelangem Aufenthalt in den Ställen“, berichtet der Erste Vorsitzende Thilo Emich, dem die Turnierleitung an diesem Tag oblag. Am Abend zog er ein positives Resümee und konnte sich über viel Lob und Anerkennung freuen.

Über 130 Starts

Der Samstag war wiederum ein sportliches wie gesellschaftliches Ereignis auf dem Reitplatz „Am Bolsten“. „Wir haben uns wegen der kalten und nassen Jahreszeit ja lange Zeit nicht gesehen. Schön, dass wir wieder die Sonne genießen können“, tauschten sich zwei Damen am Rande des Reitplatzes aus. „Bist du gut über den Winter gekommen, was machen deine Pferde. Sind sie schon fit für die bevorstehenden Turniere“, fragte eine junge pfälzische Dame eine Reitkollegin aus dem Saarland. „Für heute sind wir mal gerüstet, für die richtigen Turniere müssen wir noch viel arbeiten“, so die Antwort.

„Wir hatten gut besetzte Starterfelder“, freute sich der Vereinsvorsitzende. Mit dazu habe das gute Wetter beigetragen, und die Reiterinnen und Reiter wollen endlich wieder in der Natur und nicht in Hallen reiten. Etwa 75 Akteure haben sich in die Starterlisten eingetragen, und da sie meist bei mehr als einem Wettbewerb teilnahmen, kam der Veranstalter auf über 130 Starts. „Das kann sich sehen lassen“, betonte Thilo Emich.

Aufmerksamkeit in der Führzügelklasse

Mit die größte Aufmerksamkeit genossen der Stilspring-Wettbewerb und der Standard-Springwettbewerb. Die Reiterinnen und Reiter machten schon früh in der Saison eine gute Figur auf ihren Vierbeinern und kamen teils auf schon überdurchschnittliche Noten. Wenn dann aber eine Stange fiel, wurde das gute Ergebnis um einen halben Punkt reduziert und eine Platzierung war meistens weg. Weniger der Eindruck sondern der fehlerfreie Ritt ist wichtig beim Standard-Springwettbewerb. Da ging es schon um nennbare Höhen, etliche Reitpaare bewältigten die Aufgabe fehlerfrei. So entschied letztlich die Zeit über den Sieg und die Platzierungen.

Bei den Reiter- und Dressur-Wettbewerben war der schon etwas erfahrene Nachwuchs am Start. Der Fachmann entdeckte darunter so manches Talent, das schon in diesem Jahr mit guten Platzierungen auf sich aufmerksam machen wird.

Die Aufmerksamkeit galt an diesem Tag auch den jungen Reiterinnen und Reitern, die sich in der Führzügelklasse in drei Abteilungen den kritischen Augen der Richter stellten. „Ich bin sechs Jahre alt und reite gerne“, verriet eine junge Reiterin bei ihrer Freude über das gewonnene Schleifchen.

Beliebter Caprilli-Test

Eine Mischung aus einer Dressuraufgabe und zwei Sprüngen ist der Caprilli-Test, ein Wettbewerb für viele junge Einsteiger, um gleich beide Sparten in ihrem Programm zu haben. Ideal für Reitsportbegeisterte, die sich noch für keinen weiteren Weg entschieden haben.

Eine tolle Stimmung kam auf, und Anfeuerungsrufe waren aus den Lagern der Teams beim Jump and Run zu hören. Denn eine Mannschaft besteht aus einem Reiter und seinem Pferd sowie einem Läufer, die allesamt vier Hindernisse zu überspringen haben. „Die Höhe beim Läufer ist natürlich deutlich geringer“, verrät ein Parcoursbauer mit lächelndem Gesicht. Der Sieg ging an ein Duo aus Bundenbach, zwei überglückliche Reiterinnen.

Etwa 25 Helferinnen und Helfer sorgten den ganzen Tag über für einen reibungslosen Ablauf und für das leibliche Wohl. Die Vereinsführung ist sich jetzt schon sicher, dass es auch im kommenden Jahr ganz früh wieder einen Reitertag geben wird.