Das Duo Tongold hat am Donnerstagabend das Sommermusikprogramm der Krottelbacher Kaffeemanufaktur Reismühle eröffnet. Jeden Donnerstag bis zum 9. September gibt es im Reismühle-Innenhof bei Krottelbach ab 19 Uhr „lauschige Sommerkonzerte“ . Die Veranstaltungen finden nur bei gutem Wetter statt. Obwohl ausgebucht, blieben zu Beginn des Konzertes einige Tische unbesetzt. Manch ein Musikfreund hatten wohl damit gerechnet, dass es doch noch regnen würde und war zu Hause geblieben. Der Regen blieb aus und so konnten sich die doch erschienenen Gäste an dem Freiluftkonzert beim Genuss leichter Gerichte, Seccos und Weinen erfreuen. Tongold ist Reismühle-Gästen nicht unbekannt. Schon im Vorjahr haben Rebecca (Gesang) und Franz Dahl (Gitarre) im Sommermusikprogramm aufgespielt. Außerdem sind die Beiden auch Musiker der Band „Die üblichen Verdächtigen“. Wer das Konzert von Tongold verpasst hat, hat nochmal die Gelegenheit, Rebecca und Franz Dahl zu hören: am 5. August sind sie erneut in der Reismühle zu Gast.