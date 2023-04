Weltweit feiert die Taiji- und Qigong-Gemeinschaft am letzten Samstag im April (29. April) ihre Bewegungskünste. Doch auch in der Region gibt es Möglichkeiten, in die asiatische Kampfkunst reinzuschnuppern.

Der Verein China-Kampfkunst bietet am 29. April zentral in Homburg ein Spektrum an unterschiedlichen Angeboten zum Informieren, Kennenlernen und Mitmachen an. Neben einfachen Übungen des Taiji werden auch komplexere Formen mit Schwert und Fächer vorgestellt. Den Selbstverteidigungsaspekt findet man auch in Partnerübungen des Tui Shou und Basisübungen aus dem Kungfu.

Meditative Bewegungen werden im Qi Gong zum Beispiel beim Fünf-Elemente-Qi-Gong oder auch bei den Kranich-Übungen gezeigt. Sowohl für Anfänger als auch langjährig Praktizierende gibt es einiges zum Ausprobieren und Mitüben. Das zentrale Programm startet am 29. April um 14 Uhr an der Turnhalle der Robert-Bosch Schule in Homburg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos unter www.china-kampfkunst.de oder facebook.com/chinakampfkunst.

Wer es am 29. April nicht schafft, dort vorbeizukommen, hat noch den ganzen Mai über Gelegenheit, das reguläre Training von China-Kampfkunst in Schönenberg-Kübelberg (Sand) zu besuchen. Dort bietet der Verein in den nächsten Wochen ein Schnuppertraining für Interessenten an.

Das Probetrainingtraining im Mai findet im Bürgerhaus in der Miesauer Straße 38 in Schönenberg-Kübelberg (Sand) statt. Trainingszeiten dort: immer montags von 19 bis 21 Uhr.