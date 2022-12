Ein Unbekannter hat in der Dittweilerer Stammhofstraße ein Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochmorgen zwischen 6.55 und 7.20 Uhr. Der oder die Unbekannte haben mit einem spitzen Gegenstand den rechten Hinterreifen durchstoßen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg entgegen unter der Telefonnummer 06373 8220 sowie per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.