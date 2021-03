Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Rehborn die Reifen an einem in der Hauptstraße geparkten Wagen zerstochen. Wie die zuständige Polizeiinspektion Lauterecken mitteilte, besprühten der oder die Täter außerdem das Auto und ein Hoftor mit blauer Farbe.

Zeugen, die in der Tatnacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06382 9110 oder per E-Mail an pilauterecken@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.