Ein Unbekannter hat sich am Sonntag an einem Auto zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter in den frühen Morgenstunden die Reifen an einem Ford Transit in der Hauptstraße mit einem scharfen Gegenstand aufgestochen. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum von 2 Uhr bis 11.25 Uhr etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.