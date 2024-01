Im Kuseler Stadtgebiet sind zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an insgesamt 18 Fahrzeugen je einer oder zwei Reifen zerstochen worden. Betroffen waren nach Angaben der Polizei die Bereiche Vogelsang, Fritz-Wunderlich-Straße und Trierer Straße. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen an Fahrzeugen gesehen oder Informationen zu den Taten hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kusel in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 06381 9190.