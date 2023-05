Die DLRG Kusel hat bei den 40. Landes-Mehrkampf-Meisterschaften (LMM) im Rettungsschwimmen am vergangenen Wochenende in Mainz zwölf Medaillen erschwommen. Insgesamt gab es fünfmal Gold, dreimal Silber und viermal Bronze.

Im Einzelwettkampf gewann Kiera Mc Elrath in der Altersklasse (AK) 10 weiblich Bronze. In der AK 11/12 männlich siegte Moritz Gerdelmann vor Moritz Heil, während Noemi Mostberger Bronze in der AK 13/14 weiblich erschwamm. Landesmeister in der Altersklasse 13/14 männlich wurde Nils Gerdelmann. Alina Wagner holte Gold in der AK 15/16 weiblich. Außerdem gab es für Magdalena Benzmüller die Silbermedaille in der AK 17/18 weiblich.

Der Mannschaftswettkampf verlief ebenfalls überzeugend. Die „Mini ChiXXXies“ (AK 10 weiblich) mit Sophia Wundsam, Kiera Mc Elrath, Clara Hanz, Linea Gerdelmann, Lana von Blohn) erreichten den dritten Platz. In der Altersklasse 11/12 männlich siegten die „Junior DiXXXies“ mit Moritz Heil, Moritz Gerdelmann, Jonas Heil, Mika Hinkelmann, Tim Baumhardt vor den „Junior DiXXXies pink“ (Leo Becker, Jonah Brust, Frieda Schwarz, Andreas Schwindt). Ihren im Vorjahr gewonnenen Landestitel verteidigten die „Agadir 26 ChiXXXies“ (Altersklasse 15/16 weiblich) mit Milena Heil, Alina Wagner, Noemi Mostberger, Tedi Petrov und Elli Gretzschel. Die „DiXXXies I“ (AK 15/16 m/ Luca Weingarth, Nils Gerdelmann, Philip Krebs, Malte Theiß, Mauricio Kammann) gewannen Silber knapp hinter der Staffel aus Emmelshausen. Auf dem Bronzerang landeten die „Kusel ChiXXX“ (AK offen w) mit Vanessa Schultz, Jessica Grau, Lea Lißmann, Francesca Schultz und Julia Bott.

Qualifiziert für die DM in Hannover

Betreut wurden die Kuseler Athleten von einem Team um Patrick Bott, Andreas Kauf und Lea Lißmann. Als Kampfrichter fungierte Bärbel Theiß. Die Erstplatzierten Kuseler Einzelsportler und Mannschaften haben sich direkt für die für die 50. deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen vom 27. bis 28. Oktober in Hannover qualifiziert.

Mehrere Kuseler Sportlerinnen und Sportler konnten sich zudem für die Nominierung der DLRG-Landesauswahl Rheinland-Pfalz für den Juniorenrettungspokal vom 24. bis 27. Juni in Braunschweig empfehlen.

Eine Gruppe junger Schwimmerinnen der DLRG Ortsgruppe Altenglan war ebenfalls bei den Landes-Mehrkampf-Meisterschaften vertreten. In vier verschiedenen Disziplinen, darunter die Rettungsstaffel und das Hindernisschwimmen, zeigten die Altenglaner Schwimmerinnen in der Altersklasse AK weiblich gute Leistungen. Lena Hepper Hannah Schultheis, Leni Stohmann und Amelie Willems bildeten als Guppe mit Abstand die jüngste Mannschaft in ihrer Altersklasse. Sie konnten durch eine tolle Teamleistung den zehnten Platz der AK 12 weiblich erreichen. Betreut wurden die jungen Schwimmerinnen von ihrem Trainer Patrick Cappel und Lisa Zacher. Als Kampfrichter eingesetzt waren Thomas Diehl, Max Koche und Hannah Schultheis, Mario Schmidt zwar zudem in der Wettkampfleitung.