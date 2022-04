Reginald und Petra Burgers haben das Geheimnis gelüftet, wo es die ehemaligen Betreiber des Campingplatzes Königsberg in Wolfstein hin verschlagen hat: Sie werden künftig den Campingplatz Holländischer Hof bei Senheim an der Mosel betreiben – etwas weniger als 20 Kilometer von Cochem entfernt. Der Platz liegt direkt am Fluss und am Hafen, den das Paar nach eigene Aussage ebenfalls betreiben darf. „Seit zwei Wochen haben wir dafür grünes Licht“, erläutert das Paar auf Anfrage der RHEINPFALZ. Im Moment sei noch sehr viel tun, „wir haben gerade angefangen, uns einzuarbeiten“. Viel Zeit dafür bleibt Reginald und Petra Burgers dafür aber nicht, denn über Ostern sei der Platz bereits voll ausgebucht. Obgleich das Paar alle Hände voll zu tun hat, mache die Arbeit einen „Riesenspaß“. Anfang September hatten die Burgers den Campingplatz am Königsberg an Antonia und Achim Jung übergeben. Reginald und Petra Burgers waren zuvor zwölf Jahre lang in Wolfstein tätig.