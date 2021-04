Zur Wochenmitte hin wird das Wetter wieder ungemütlicher.

Zwischen tiefem Luftdruck über der Iberischen Halbinsel sowie hohem Luftdruck über dem isländischen, grönländischen Bereich verbleibt Mitteleuropa zunächst in einer trockenen östlichen Strömung. Zu Wochenmitte weitet sich das Tief Richtung Deutschland aus und schickt möglicherweise am Donnerstag auch mal einige Regenwolken in unsere Region. Wobei die Temperaturen dann wohl eher wieder sinken. Anschließend geht es unter schwachen Luftdruckgegensätzen voraussichtlich durchwachsen weiter.

Montag

Zu Wochenbeginn strahlt die Sonne meistens von einem heiteren Himmel. Es bleibt trocken. Die Luft kann sich nach frischem Start in den Tag bis zum Nachmittag wieder erwärmen. Der Nordost- bis Ostwind bleibt spürbar.

Dienstag

Heute ziehen zeitweise dünne Wolkenschleier am Himmel vorüber, sonst bleibt es aber freundlich mit reichlich Sonnenschein. Die Temperaturen steigen tagsüber etwas an. In der Frühe kann es allerdings stellenweise zu Bodenfrösten kommen.

Mittwoch

Heute wechseln sich längere sonnige Abschnitte mit einigen mächtigeren Haufenwolken ab. Das Schauerrisiko bleibt jedoch niedrig und die Temperaturen im frühlingshaften Bereich.

Donnerstag

Die Wolken werden dichter und drängen die Sonne in die Defensive. Zum Nachmittag und Abend können sich örtliche Regengüsse und einzelne Gewitterzellen bilden. Die Temperaturen werden dadurch etwas nach unten gedrückt. Für die ausgetrocknete Natur wäre der Regen von äußerster Dringlichkeit.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag wechseln sich kurze freundliche Phasen mit dickeren Wolken ab, die örtliche Regenschauer im Gepäck haben. Am Sonntag ziehen von Frankreich wahrscheinlich neue kompakte Wolken mit Regen übers Land. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin eher im kühlen Bereich.