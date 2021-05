Hinter einer aktiven Kaltfront, die uns zu Wochenbeginn allmählich von West nach Ost überquert, bekommt das kurze Frühsommerintermezzo einen gehörigen Dämpfer.

Vom Atlantik setzt sich wieder spürbar kühlere Luft durch. Anschließend übernimmt ein steuerndes Tiefdruckgebiet bei den Britischen Inseln die Regie für das Wetter in unserer Region. Die labil geschichtete Atmosphäre bewirkt in den Folgetagen ein erhöhtes Schauerrisiko. Erst zum Sonntag scheint sich von Westen leichter Hochdruckeinfluss durchzusetzen.

Montag

Die Woche startet mit kompakteren Wolken und nur kurzen Auflockerungen. Zunächst fällt nur örtlich etwas Regen oder Schauer. Am Nachmittag und Abend nehmen die Regenfälle aber deutlich zu, und es kann vereinzelt auch mal blitzen und donnern. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag spürbar zurück.

Dienstag

Nach einem recht ruhigen Vormittag mit einigen Aufhellungen gewinnen die Wolken ab Mittag wieder die Oberhand und produzieren neue Regenfälle oder Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Die Temperaturen ändern sich dabei nur wenig.

Mittwoch

Heute wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab, wobei die freundlichen Abschnitte auch mal längere Zeit andauern können. Am Nachmittag und Abend produzieren einige mächtigere Haufenwolken einzelne Regengüsse. Die Luft kühlt jedoch noch etwas ab.

Donnerstag (Christi Himmelfahrt)

Der Feiertag startet recht freundlich. Zum Nachmittag entwickeln sich mit sonniger Einstrahlung teilweise wieder dickere Quellwolken, die für lokale Schauer sorgen. Die Temperaturen halten sich aber eher im kühlen Maibereich.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag bleibt es noch wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne und örtlichen Schauer- und Gewitterwolken. Die Temperaturen steigen leicht an. Am Sonntag wird es voraussichtlich freundlich und trocken bei angenehm warmen Temperaturen.