Das „Bündnis für Menschlichkeit und Toleranz“ kritisiert die Entscheidung von Landrat Otto Rubly, die Regenbogenflagge am Tag gegen Homophobie auf dem Gelände vor der Kreisverwaltung zu entfernen.

Es handele sich nicht um irgendeine beliebige Fahne, sondern um ein Symbol für Toleranz und Verständnis. Ein Symbol, das nicht nur am 17. Mai Solidarität mit Menschen zeige, die noch immer aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Liebe und ihres Geschlechts denunziert, diskriminiert, beschimpft und ausgegrenzt würden, schreibt Vorsitzender Richard Mayer.

„In den letzten Jahren stieg der gesellschaftliche Druck gegen Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle massiv an. Hier müssen wir alle und im besten Fall auch der Landkreis, einfach ein Zeichen setzen“, heißt es in der Pressemitteilung. Hass und Gewalt deuteten auf eine Verrohung der Gesellschaft hin, die durch rechte Demagogen in Form von Worten und Bildern im realen und im virtuellen Leben befeuert wird.

„Maßgeblich beteiligt“

„Die AfD ist hier maßgeblich beteiligt“, heißt es in dem Schreiben. im Kreisausschuss hatte sich am selben Tag AfD-Vertreter Klaus Umlauff gegen eine Resolution für Gleichberechtigung, Toleranz und Wertschätzung gestellt.

Interessanterweise hätten andere Kreise, Städte und Verbandsgemeinden das mit der Fahne auch hinbekommen – frei nach dem Motto: „Lieb doch, wen du willst und sei doch, wer du willst!“

Grenzwertig findet Mayer auch den „Einwurf“ der RHEINPFALZ. Darin sei die Rede von „Menschen, die für sich selbst einen anderen als den klassischen Lebensentwurf wählen.“ Dazu stelle das Bündnis fest, dass die sexuelle Orientierung keine Wahl sei. „Man ist, wie man ist.“