Beständiges Sommerwetter steht bis auf absehbare Zeit nicht auf dem Programm.

Eingebettet zwischen dem Hoch bei den Azoren und einem Hoch über Osteuropa befindet sich über Mitteleuropa ein flaches Tief. Die dadurch vorhandene Labilität in der Atmosphäre löst in unserer Region weiterhin die Neigung zu Regengüssen und örtlichen Gewittern aus. Zu Beginn der neuen Woche verstärkt sich die Tiefdruckaktivität von den Britischen Inseln her voraussichtlich noch.

Vorhersage

Donnerstag: Von Frankreich brauen sich mächtige Wolkenmassen zusammen, die sich besonders über die Mittagszeit hinweg in Form teils kräftiger Regengüsse und Gewitter entladen. Anschließend trocknet die Sonne im Wechselspiel mit lockeren Wolken die Luftmasse wieder ab. Dazu wird es mäßig warm.

Freitag: Heute gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag werden einige Wolken auch wieder dunkler und bedrohlicher und produzieren einzelne Schauer. Überwiegend sollte es jedoch trocken und warm bleiben.

Samstag: Der Tag startet insgesamt freundlich mit dem Durchzug hoher und mittelhoher Wolkenfelder sowie milchiger Sonne. Zum Nachmittag verdichten sich die Wolken von Westen aber wieder und liefern neue, teils gewittrige Regenfälle ab. Zuvor wird es angenehm warm.

Sonntag: Heute gibt es einen freundlichen Sonne–Wolken–Mix. Schauer sollten dabei die Ausnahme bilden. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber im angenehm warmen Bereich.

Weiterer Trend

Ab Montag geht es wieder durchwachsen weiter. Regengüsse und örtliche Gewitter treten voraussichtlich wieder häufiger und intensiver auf. Die Temperaturen gehen ab Dienstag etwas zurück, steigen aber bis zum Wochenende wahrscheinlich wieder an.