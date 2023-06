Eine von Westen heranrückende Störungszone löst von Donnerstag auf Freitag einige verbreitet auftretende Regengüsse und Gewitter aus. Dadurch wird die größtenteils seit bereits Mitte Mai andauernde Trockenperiode in unserer Region teilweise unterbrochen und die Waldbrandgefahr verringert.

Die vom Atlantik heranströmende Luftmasse drückt die Temperaturen in den angenehmeren Bereich. Eine weitere schwächere Störungsfront könnte auch von Samstag auf Sonntag örtliche Schauer verursachen. Anschließend dehnt sich zumindest vorübergehend der Keil des Azorenhochs bis nach Mitteleuropa aus.

Vorhersage

Donnerstag: Durchziehende Wolkenfelder wechseln sich mit gelegentlichem Sonnenschein ab. Die Temperaturen klettern nachmittags wieder in den hochsommerlichen Bereich. Im Laufe des Abends sowie in der Nacht auf Freitag werden die Wolken zum Teil mächtiger und es können sich Schauer und Gewitter zusammenbrauen.

Freitag: Es bleibt bei einer Mischung aus Wolken und Sonne. Am Vormittag können sich mit sonniger Einstrahlung noch örtliche Schauer und Gewitter entwickeln, nachmittags wird es tendenziell freundlicher und trockener. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag jedoch ziemlich spürbar zurück.

Samstag: Der Tag startet mit mehr Sonne als Wolken. Gegen Mittag gewinnen die Wolken allerdings die Oberhand und verschlucken zeitweise die Sonne. Es wird jedoch angenehm warm dabei. Zum Abend und in der Nacht können sich einzelne Schauer bilden.

Sonntag: In der warmen und zum Teil schwülen Luft können sich vor allem vormittags mit etwas sonniger Einstrahlung noch örtliche Regengüsse und Gewitter entwickeln. Zum Nachmittag trocknet die Luftmasse ab und die Sonne kommt häufiger zum Zuge.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag gibt es wahrscheinlich wieder mehr Sonne als Wolken und die Temperaturen steigen an. Am Mittwoch bringen voraussichtlich neue Schauer- und Gewitterwolken leichte Abkühlung.