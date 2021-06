Es wird regnerisch zum Wochenanfang. Die Luft bleibt warm.

Ein Tief über der Bretagne zieht in die Pfalz. Dabei können wieder teils kräftige Gewittergüsse ausgelöst werden. Im Anschluss daran gelangt wieder angenehmere Atlantikluft nach Mitteleuropa. Unter meist nur schwachen Luftdruckgegensätzen und einer damit verbundenen erhöhten Labilität in der Atmosphäre dominiert auch im weiteren Verlauf der Woche in unserer Region eher durchwachsenes Sommerwetter. Es muss also mit weiteren Schauern und Gewittern gerechnet werden, die punktuell auch wieder sehr kräftig ausfallen können.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. In zunehmend sehr warmer und schwüler Luft beginnt es im Tagesverlauf zu brodeln, und gegen Abend ziehen von Frankreich her mächtige Schauer- und Gewitterwolken auf. Dabei drohen stellenweise Platzregen und Hagelschlag.

Dienstag: In schwüler Luftmasse überwiegen die Wolken. Mit etwas sonniger Einstrahlung können sich erneut teils kräftige Regengüsse und Gewitter entwickeln. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag jedoch spürbar zurück. Im weiteren Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter, und die Sonne setzt sich häufiger in Szene.

Mittwoch: Nach einer zum Durchlüften geeigneten Nacht strahlt zunächst die Sonne und heizt die Luftmasse wieder auf. Gegen Mittag entstehen wieder mächtige Haufenwolken, welche Schauer und Gewitter produzieren. Örtlich begrenzt können dabei erneut große Niederschlagsmengen auftreten.

Donnerstag: Auch heute bleibt es schwül-warm. Mit intensiver Sonneneinstrahlung werden weiterhin mächtige Quellwolken produziert, die sich in Form von Regengüssen und Gewittern entladen. Allerdings treten diese seltener und wohl nicht mehr so kräftig auf.

Weiterer Trend

Am Freitag treten bei meist freundlichem Wetter mit einer Mischung aus Sonne und Wolken Schauer und Gewitter nur selten auf. Am Samstag und Sonntag nehmen bei schwülen Sommertemperaturen Regengüsse und Gewitter aber voraussichtlich wieder zu.