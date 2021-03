Ein Sturmtief über dem Nordmeer lenkt mit einer lebhaften südwestlichen bis westlichen Strömung vom Atlantik Regengebiete und Schauerstaffeln nach Mitteleuropa.

Die Luftmasse, die zu uns strömt, fällt zunächst relativ mild aus. Ab Sonntag gelangt hinter einer Kaltfront aber etwas kältere Luft aus dem isländischen Raum in unsere Region, so dass sich unter die Regentropfen insbesondere in höheren Lagen auch wieder Flocken oder Graupelkörner mischen können.

Vorhersage

Donnerstag: Mit teils starkem Südwestwind ziehen kompakte Schichtwolken über uns hinweg und bringen zeitweise Regen. Der Regen fällt phasenweise auch mal kräftiger aus. Dennoch steigen die Temperaturen dabei im Tagesverlauf eher in den milden Bereich.

Freitag: Bei weiterhin lebhaftem und böigem Wind wechseln sich kurze sonnige Phasen mit einigen Regen- und Schauerwolken ab. Am Abend kann es auch wieder kräftiger regnen. Die Temperaturen gehen ein wenig zurück.

Samstag: Mit lebhaftem Südwestwind ziehen neue kompakte Schichtwolken übers Land und bringen leichten Regen und Sprühregen. Zum Abend hin wird der Regen intensiver, und möglicherweise kann es dabei auch mal blitzen und donnern. Die Temperaturen bewegen sich dann im ungemütlich nasskalten Bereich.

Sonntag: In etwas kälterer Luft können sich heute teilweise Schneeflocken und Graupelkörner unter die Regentropfen mischen. Der Himmel bleibt dabei meistens stark bewölkt. Kleinere sonnige Aufheiterungen bleiben die Ausnahme. Der Wind schwächt sich jedoch etwas ab.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch bleibt es bei dichteren Regen- und Schauerwolken sowie kurzen Auflockerungen. Teilweise können sich Schneeflocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen. In der zweiten Wochenhälfte wird es voraussichtlich freundlicher, aber mit unangenehmen Nordost- bis Ostwind kälter.