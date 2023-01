Das Wetter in den nächsten Tagen wird ungemütlich und nass. Zusätzlich zu Regen, Schnee und Schneeregen kann es gelegentlich auch noch ganz schön windig werden.

Ein kräftiges Tief über Skandinavien streift uns zu Wochenbeginn mit seinen Störungsfronten. Es lenkt vom Nordatlantik erwärmte Polarluft in unsere Region. Nach leichtem Zwischenhocheinfluss drängen ab Wochenmitte weitere Schlechtwettergebiete mit mäßig kalter Luft in abgeschwächter Form von Nordwesten her nach Mitteleuropa. Erst ab dem Wochenende könnte sich dann wieder Hochdruckeinfluss über den Kontinent ausbreiten.

Vorhersage

Montag: Zu Wochenbeginn ziehen von Belgien und Luxemburg her kompakte Wolken übers Land. Bis Mittag fällt daraus gelegentlich etwas Regen oder Schneeregen, auf den Höhen auch Schnee. Im Laufe des Nachmittags stellen sich unter Abtrocknen der Luft kurze Auflockerungen mit einigen wenigen schüchternen Sonnenstrahlen ein. Der Wind bläst spürbar.

Dienstag: Vormittags kann es zu kleineren freundlichen Phasen mit etwas Sonne kommen. Sonst dominieren die Wolken. Es sollte jedoch trocken bleiben. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Mittwoch: Mit auffrischendem Wind ziehen weitere kompakte Wolken über uns hinweg und bringen gelegentlich etwas Regen oder Schneeregen. In den höchsten Lagen des Nordpfälzer Berglandes auch Schnee. Dazu wird es nasskalt und unangenehm.

Donnerstag: Bei sich etwas abschwächendem Wind bleibt es zunächst trocken und es kann zu einigen Lücken in der Wolkendecke kommen. Im Tagesverlauf werden die Wolken aber wieder dichter und bringen neue Niederschläge in Form von Regen oder Schneeregen, ganz oben vermutlich auch wieder Schnee mit Rutschgefahr. Es bleibt mäßig kalt.

Weiterer Trend

Am Freitag fällt aus kompakten Schichtwolken Regen oder Schnee(regen). Bei leichter Milderung verwandeln sich auch in höheren Lagen die Flocken allmählich in Tropfen. Am Wochenende herrscht meist tristes Einheitsgrau mit örtlichem leichtem Nieseln. Insbesondere in höheren Lagen ist es oft auch neblig trübe. Die Sonne hat so gut wie keine Chance.