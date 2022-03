In dieser Woche bricht das frühlingshafte Bilderbuchwetter zusammen, und die Temperaturen gehen auf Talfahrt.

Das unser Wetter bestimmende Hochdruckgebiet schwächt sich ab und muss einem Tief weichen, das unsere Region zur Wochenmitte von Frankreich her mit seinen Regenwolken überzieht. Gleichzeitig zapft es die über Skandinavien lagernde Kaltluftmasse an. In Verbindung mit einem weiteren Tief könnte uns zum Wochenende sogar der Spätwinter nochmal ein kurzes Gastspiel bieten.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet noch mit viel Sonnenschein. Zum Abend hin ziehen von Westen aber immer mehr hohe und mittelhohe Wolkenschleier ins Land. Nach frischem Beginn mit Gefahr von Bodenfrost, heizt sich die Luftmasse über Mittag wieder tüchtig auf.

Dienstag: Die Wolkendecke verdichtet sich zeitweise und verschluckt immer häufiger die Sonne. Es bleibt aber zunächst noch meistens trocken und ziemlich mild. Erst in der Nacht auf Mittwoch können stellenweise erste Tropfen fallen.

Mittwoch: Kompakte Wolken begleiten uns während des ganzen Tages und lassen immer wieder Regen fallen. Dadurch werden die Temperaturen tagsüber spürbar nach unten gedrückt.

Donnerstag: Heute halten sich in der Regel dichte Wolken, die wohl kaum Sonnenlicht durchlassen. Es sollte dabei allerdings bis auf wenige Ausnahmen trocken bleiben. Im Vergleich zu Wochenbeginn empfindet man die Luft als kühl.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag ziehen von Westen neue Wolken mit Regen auf. Bei immer kälteren Temperaturen könnten sich phasenweise sogar bis in tiefere Lagen mal Schneeflocken unter die Tropfen mischen. Am Sonntag beruhigt sich die Wetterlage, und die Sonne sollte mal wieder ein Wörtchen mitsprechen dürfen. Die Temperaturen erholen sich dann von ihrer Talfahrt.