Neue Gesichter, alte Leier: Dauerbrenner wie das Glasfaser-Desaster sind bei unserer Aktion Redaktion vor Ort in Lauterecken aufs Tapet gekommen. Vermisst jemand den Wolf?

Lauterecken. Das Debakel macht manchen sprachlos. Viele winken längst ab. Aber einige monieren es auch – allzu verständlich – bei jeder Gelegenheit wieder. „Wird erledigt“ – das hat Manfred Graf schon oft gehört. Zuletzt hieß es: „im November“, dann aber gewiss. Besagter November liegt nun schon ein halbes Jahr zurück, als Graf das Dauerbrenner-Thema bei der Redaktion vor Ort ins Gespräch bringt. Am Mittwoch war das, bei der neuesten Auflage der RHEINPFALZ-Aktion, bei der Leser zu Wort kommen sollen.

Vor geschichtsträchtiger Kulisse: Redakteure und Leser im Gespräch. An Themen fehlte es nicht. Foto: Christian Hamm

Sabrina Schreiner, Benjamin Ginkel und Christian Hamm haben sich gestern ein weiteres Mal vorm Veldenzschloss eingefunden. Es war der dritte Treff zwischen Redakteuren und Lesern in Lauterecken, seit die Lokalredaktion Kusel die mit Beginn der Corona-Pandemie eingestellte Gesprächsrunde an wechselnden Örtlichkeiten vor zwei Jahren wieder hat aufleben lassen.

Länger schon wächst in Dörfern und beiden Städtchen – vor allem am Königsberg – in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein der Unmut über die Hinterlassenschaft dubioser Billiganbieter, die eigentlich die Grundlage für flächendeckend erhältliche Hochtempo-Internetverbindungen liefern sollten. Je nachdem, wo man hinschaut, sind die Vorbereitungen mehr oder weniger weit gediehen. Doch ob nun nur Leerrohre im Trottoir oder auch Stränge schon bis zum Haus liegen: Von funktionstüchtigen Anschlüssen ist vielerorts nichts zu sehen. Dafür sind Schäden aufgetreten, gähnen schlecht verfüllte Löcher, fehlt der Asphalt auf Straßengräben.

Seit November überfällig: die Wiederherstellung des Gehwegs am Haus von Manfred Graf in Heinzenhausen. Im Boden sind Leerrohre verschwunden – die womöglich bis zum Sankt Nimmerleinstag leer bleiben. Foto: Christian Hamm

Manfred Graf wohnt nahe des Heinzenhauser Bahnhofs und schaut auf einen mehr schlecht als recht mit Schotter abgedeckten Graben, der sich entlang des Hauses zieht. Graf hat’s moniert. „Bis November wird es erledigt“, sei ihm bei der VG-Verwaltung versichert worden. Seither ist ein halbes Jahr ins Land gezogen – passiert ist nichts.

Schon bei unserem bis dato letzten Besuch in Lauterecken hatte Herbert Donauer über Ärger mit einem Zugang zu Ferngespräch und digitaler Welt geklagt. Donauer wohnt in Oberweiler-Tiefenbach. Neben seinem neueren findet sich ein älteres Haus, das er vermietet hatte und jetzt wieder neu vermieten möchte. „Ging die ganze Zeit nicht, weil ich dort keinen Internetanschluss, ja nicht einmal Telefon hatte“, schildert Donauer die Zustände. Ohne Telefonanschluss könne er doch keinen Mieter guten Gewissens da reinholen. Bei Donauer ist inzwischen Abhilfe geschaffen worden. Viele andere, wie Graf, allerdings warten noch immer darauf, dass sich nach dem Debakel rund um die Glasfaserversorgung vielleicht doch noch irgendetwas zum Guten wendet.

Verödung der Innenstädte ebenfalls ein Thema

Die Kuseler Fußgängerzone ist am Mittwochmorgen auch Thema in Lauterecken. „Tote Hose, das passt“, sagt ein Besucher und erntet von den Umstehenden Zustimmung. Es gebe eigentlich keinen Grund mehr, nach Kusel zu fahren. „Wenn wir da nicht zum Arzt müssten“, ergänzt ein anderer Leser: „Aber die Ärzte sind ja fast alle in der Bahnhofstraße, in die Fußgängerzone kommen wir da auch nicht.“ Eine Lösung fällt den drei Herren spontan nicht ein. „ Amazon zumachen“, lautet ein Vorschlag.

Das Problem einer sterbenden Innenstadt sei allerdings nicht Kusel-exklusiv: Kaiserslautern, Idar-Oberstein, Bad Sobernheim werden als weitere Beispiele aufgezählt. Oft seien überzogene Mietvorstellungen der Hausbesitzer der letzte Sargnagel für Geschäfte, zeigen sich die Leser überzeugt: „Bis die Miete drin ist, muss ein Geschäftsmann viel verkaufen.“ Aktionen von Stadt und Geschäftsleuten könnten helfen, zeitweise Leben in die Stadt zu bringen, aber eigentlich könne man das Kapitel Fußgängerzonen abhaken, sagt einige Zeit später ein anderer Leser zu der Thematik.

Eifriger Leserbriefschreiber schaut vorbei

Schlechte Straßen Richtung Rockenhausen waren Thema im Gespräch mit Hans Jost aus Wiesweiler. Wenn er die Verwandtschaft im Donnersbergkreis besuche, nehme er lieber Umwege auf sich, statt über Einöllen und Nußbach nach Rockenhausen zu fahren. „Wenn mir da ein Schaden am Auto entsteht, bezahlt das niemand“, sagt er mit Verweis auf große Schlaglöcher. Wenn es nicht anders geht, sei der eben mit Tempo 30 unterwegs, „dann kleben mir andere an der Stoßstange oder überholen an den unmöglichsten Stellen“.

Zur „Redaktion vor Ort“ ist auch Fritz Preuss gekommen, der eifrigste Leserbriefschreiber aus Medard: „Ich wollte mal schauen, wie die Leute so aussehen, die mir die Briefe kürzen“, sagt er, nur um kurz darauf freundlich zu lachen und abzuwinken. Er sage eben gern seine Meinung und habe das vor allem beim Thema Wolf getan. Preuss: „Wo ist der eigentlich? Vom Wolf sieht und hört man nichts mehr. Schreibt ihr da nicht mehr alles?“ Doch. Allerdings ist es in den vergangenen Wochen sehr ruhig um das Tier geworden, das im Landkreis Kusel mehrfach zugeschlagen hat. In den Meldungen des Koordinationszentrums Luchs und Wolf (Kluwo) ist der Landkreis Kusel seit mehreren Wochen nicht mehr aufgetaucht. „Zum Glück für die Bauern“, sagt Preuss.

Parkplätze im Lauterecker Stadtkern vermisst

Wie wichtig Lokalzeitungen nicht nur für die morgendliche Routine sondern auch für Zusammenhalt in der Gesellschaft sind, das besprechen ein Leser aus Grumbach und seine Bekannten aus dem Kreis Birkenfeld am RHEINPFALZ-Pavillon. Früher habe es einfach dazugehört, sich nach dem Einzug ins eigene Haus eine Tageszeitung zu abonnieren.

Gleich mehrfach waren mangelnde Parkplätze in der Lauterecker Innenstadt ein Thema, denn zeitweise war es am Mittwochvormittag schwierig, einen Platz zu finden. „Ein paar mehr Parkplätze in der Stadtmitte wären toll“, sagt Christel Lehnert-Gauch aus Herren-Sulzbach. Dass die Stadt unweit der Roseninsel und damit innenstadtnah Parkplätze plant, wertet sie sehr positiv. Andere kritisieren nicht nur fehlende Parkmöglichkeiten, sondern auch mangelndes Fingerspitzengefühl des Ordnungsamtes, wenn es beim Arztbesuch unerwartet länger dauert und man ein Ticket bekommt.

Günter Eckel aus Medard hatte sowohl Kritik als auch Lob im Gepäck. Der langjährige Leser erzählt von der RHEINPFALZ-Card, die er sich als FCK-Fan für den RHEINPFALZ-Club besorgt habe. Doch diesen gibt es seit Jahren nicht mehr, die restlichen Vorteile wie etwa Rabatte seien für ihn eher uninteressant. Im Sportteil sei der Kreis Bad Kreuznach nicht mehr enthalten und „die Spielberichte sind halt erst dienstags drin, ansonsten ist die Berichterstattung gut und ich lese die Zeitung gerne“. Insgesamt gab es viel Lob für die Zusteller. Und: Selbst Besucher, die durchaus digital bewandert sind, hoffen, dass sich die Printausgabe noch lange hält.

Dubbetassen und Kugelschreiber weiterhin beliebt

Besonders beliebt waren am Mittwochvormittag bei den Besuchern die Tassen und auch Kugelschreiber, die auch mal für nicht mehr mobile Nachbarn mitgenommen wurden. Darunter eine ältere Frau, die viel Lob für den Bürgerbus im Gepäck hatte. „Gerade für Ältere ist die Haustürabholung sehr gut und die suchen weiterhin auch Ehrenamtliche“, sagt sie. Auch das Ruftaxi sei eine gute Ergänzung, aber an der Lautertalbahn äußert sie Kritik. Zwar fahren die Züge zuverlässiger, aber meist werden alte Züge eingesetzt, obwohl „die Bahnsteige für viel Geld saniert wurden“ und für Menschen mit Rollator sei das Einsteigen eine Herausforderung.

Rupertus Woehl aus Lohnweiler lobt: „Die Zeitung ist immer pünktlich im Briefkasten. Wir mögen die morgendliche Lektüre am Frühstückstisch.“ Besonders toll sei, dass sowohl Redakteure als auch Mitarbeiter „nah bei de Leut“ sind. Woehl ist schon Jahrzehnte im Förderverein der ehemaligen Synagoge Odenbach aktiv und engagiert im Einsatz für die Demokratie. Er hatte auch noch zwei Veranstaltungstipps des Vereins mitgebracht: Am Samstag, 16. Mai um 19 Uhr steht ein musikalisch-literarischer Abend mit den Wortspielern an, am 6. Juni um 11 Uhr eine Matinee mit einem Klezmer-Trio sowie einem Chor. „Auch das wird kurzweilig und lustig bei ,Wenn der Rebbe lacht’“, verspricht Woehl.

Hier lässt sich ein früherer Zugang erahnen: Eine Gegensprechanlage des fast gänzlich unter Grün verschwundenen Anwesens in Lauterecken wird wohl auch nicht mehr lange zu sehen sein. Foto: Christian Hamm

In Odenbach ist kürzlich der Kirchturm „gekürzt“ worden, wie ein Leser von dort am RHEINPFALZ-Stand mitteilte. Für solche Hinweise sind wir immer dankbar, demnächst wird berichtet. Auch über Besuch von netten Menschen, die nur mal guten Tag sagen wollen, freuen wir uns. Am Mittwoch war unter anderem ein Leser aus Lohnweiler da, der das Gespräch mit dem Team der RHEINPFALZ suchte, ohne damit ein konkretes Anliegen zu verbinden. Der Rechtsanwalt und Musikschulleiter Wolf Kehrein-Seckler war aus seinen Geschäftsräumen unweit des Schlosses gekommen, ebenfalls, um guten Morgen zu wünschen und ein paar Worte zu wechseln. Sie alle waren ebenso willkommen wie Lautereckens Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis und Beigeordneter Dieter Drumm, der auf dem Weg zu einer seiner Führungen kurz Station machte.

Dabei bestätigten Stadtchefin wie Stellvertreter unter anderem, dass es mit einem Haus im Wohngebiet Auf Krämel Probleme gebe. Hoch oben überm Städtchen ist wild wuchernde Vegetation dabei, ein Einfamilienhaus aufzufressen. Der frühere Beigeordnete Manfred Döhnert hatte darauf aufmerksam gemacht. Das Haus stehe seit zwei Jahrzehnten leer, mittlerweile kümmere sich niemand mehr darum. Die RHEINPFALZ hat sich vor Ort umgeschaut: Es ist nichts übertrieben. Ein lost place ist am Lauterecker Stadtrand entstanden. Das Haus ist vor lauter Bewuchs drumherum fast nur noch zu erahnen. Nur hier und da lugen bei näherem Hinsehen Fassadenstückchen aus dem Grün heraus. Die Verwaltung sei informiert, heißt es, passiert sei aber nichts.

Von außen lässt sich an einer Seite erahnen, dass das verlorene Haus Auf Krämel irgendwann mal ganz apart gewesen sein muss. Foto: Christian Hamm