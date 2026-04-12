Welche Themen in und um Ihren Heimatort oder den Süden des Landkreises beschäftigen Sie, liebe Leserinnen und Leser, derzeit am meisten? Verraten Sie es uns gern – und zwar bei unserem ersten Besuch der „Redaktion vor Ort“ in diesem Jahr. Den Auftakt macht am Mittwoch, 15. April, Breitenbach: Von 16 bis 18 Uhr haben Sie am Wasgau-Markt die Gelegenheit, mit den RHEINPFALZ-Redakteuren Philipp Jung und Jan Ullm ins Gespräch zu kommen.

Wo drückt der Schuh, über was sollte berichtet werden? Ganz egal, ob Sie ein Thema vorschlagen, uns auf etwas hinweisen oder „nur“ Hallo sagen wollen – wir freuen uns über Anregungen und gute Gespräche mit Ihnen. Im Gepäck hat das Team der „Westricher Rundschau“ übrigens auch in diesem Jahr wieder die RHEINPFALZ-Dubbetassen, die sich als beliebte Erinnerung an die „Redaktion vor Ort“ erwiesen haben.