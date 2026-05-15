Zwei Spieltage sind im Amateurfußball noch zu absolvieren. Im Abstiegskampf ist längst nicht alles entschieden. Auch kuriose Entscheidungen sind möglich.

Was die Anzahl der Absteiger betrifft, herrscht zumindest in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern Klarheit: Drei Vereine müssen in die B-Klasse absteigen. Und zwei davon stehen mit der SG Spesbach/Elschbach und der SG Haschbach/ Schellweiler/ Etschberg auch rechnerisch fest. Dann aber ist es mit der Vorhersehbarkeit auch schon vorbei. Abstiegsrang 14 will keiner belegen, doch muss es am Ende einer. Aktuell sitzt der SSC Landstuhl (30 Punkte) auf dem Schleudersitz, aber auch der SV Nanz-Dietschweiler II (32) – der am Wochenende den SSC zum direkten Duell empfängt – sowie FV Kusel, SV Kohlbachtal und FV Weilerbach (alle 33) bangen noch um den Ligaverbleib. Ganz theoretisch ist auch der TuS Hohenecken II (35) noch nicht gesichert.

Möglich wäre, dass sich alles bereits an diesem Wochenende entscheidet. Wahrscheinlicher aber ist, dass es erst am Pfingstwochenende Klarheit gibt oder gegebenenfalls sogar eines oder mehrere Entscheidungsspiele vonnöten sind.

Wechselwirkungen

Wer glaubt, dass damit alles gesagt ist, der irrt. Denn unter Umständen könnte sich der dritte Absteiger aus der A-Klasse auch auf die Abstiegsfrage in den B-Klassen auswirken. Diese sind grundsätzlich mit zusammen 32 Teams ausgestattet. Weil drei Mannschaften aus der A-Klasse absteigen, aber auch drei in eben jene aufsteigen und es zudem vier Aufsteiger aus den C-Klassen geben soll, müssten auch vier Teams die Ligen nach unten verlassen. Zwei je Klasse, Nord und Süd, sozusagen. Im Süden ist es aber so, dass der SV Miesau seine Zweitvertretung schon zurückgezogen hat und der SV Brücken zur kommenden Saison bekanntermaßen in eine Spielgemeinschaft mit Breitenbach/ Dunzweiler geht. Ergo sind hier zwei „Absteiger“ bereits gefunden.

Bliebe der Norden, wo die SG US Soccer als Letzter sowie der SV Ulmet als Vorletzter bereits feststehen. Jetzt wird der Bogen zur A-Klasse geschlagen. Denn wenn dort der FV Kusel absteigen würde, müsste die Kuseler Zweite auch in die C-Klasse runter. Oder: Steigt der SSC Landstuhl aus der A-Klasse ab, dürfte SSC II als (eigentlich) feststehender Aufsteiger aus der C-Klasse Süd natürlich auch nicht in die B-Klasse aufsteigen. In diesen Fällen würde den B-Klassen also eine Mannschaft fehlen. Das Anrecht, davon zu profitieren, ginge auf einen sportlichen Absteiger über, als Erstes also auf den SV Ulmet.

Würden weder Ulmet noch US Soccer dieses Recht in Anspruch nehmen wollen, könnte ein Dritter aus den C-Klassen nachrücken.

Spiele im Überblick

Bezirksliga Westpfalz

SG Eppenbrunn – TSG Wolfstein-Roßbach (So, 15), SV Nanz-Dietschweiler – VfR Kaiserslautern (So, 16), FV Ramstein – VfB Waldmohr (So, 16.15).

A-Klasse KUS-KL

SV Rodenbach II – FV Weilerbach (So, 13), SV Nanz-Dietschweiler II – SSC Landstuhl (So, 14), SV Miesau – TuS Schönenberg, TSG Burglichtenberg – TuS Hohenecken II, FV Kusel – SV Kottweiler-Schwanden, SV Kohlbachtal – SG Queidersbach/Harsberg, SG Bechhofen/Lambsborn – SG Spesbach/Elschbach (alle So, 15), SG Oberarnbach/ Bann – SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg (So, 15.15).

A-Klasse Bad Kreuznach

Karadeniz Bad Kreuznach – SV Medard (So, 15).

A-Klasse Birkenfeld

ASV Langweiler/Merzweiler – SV Buhlenberg (So, 15).

B-Klasse KUS-KL Nord

FV Kusel II – SV Herschweiler-Pettersheim, TuS Bedesbach-Patersbach II – TSG Wolfstein-Roßbach, VfB Reichenbach II – SV Ulmet (alle So, 13), SpVgg Welchweiler – SG Hüffler/Wahnwegen, SV Einöllen – SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg, SG US Soccer/ESP Steinwenden – SG Pfeffelbach/Konken/EDO, SG Föckelberg/Bosenbach – TuS Glan-Münchweiler, SG Mühlbach/Neunkirchen – SG Hirsau (alle So, 15).

B-Klasse KUS-KL Süd

SG Krottelbach/Ohmbach – VfB Waldmohr (Sa, 17), SV Mackenbach II – FV Kindsbach II (So, 13), FV Ramstein II – SV Schopp (So, 14), SV Kübelberg – FV Weilerbach II, FSV Krickenbach – SV Brücken, SG Breitenbach/Dunzweiler – TuS Gries, TuS Landstuhl – SC Vogelbach (alle So, 15), SV Schopp – SG Krottelbach/Ohmbach (Do, 19).

B-Klasse Birkenfeld 1

SG Perlbachtal – SV Göttschied (So, 15).

C-Klasse KUS-KL Nord

SpVgg Welchweiler II – SG Schrollbach/Hauptstuhl, SG US Soccer/ESP II – SG Pfeffelbach/Konken/EDO II (beide So, 13.15), SV Kaulbach-Kreimbach – SG Hirsau II (So, 15).

C-Klasse KUS-KL Süd

SV Nanz-Dietschweiler III – SSC Landstuhl II (So, 12), SG Oberarnbach/Bann II – SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II, TuS Landstuhl II – SG Queidersbach/Harsberg II (beide So, 13.15), SG Queidersbach/Harsberg II – SV Nanz-Dietschweiler III (Mi, 19.15).

C-Klasse Birkenfeld 1

SG Perlbachtal II – SV Göttschied II (So, 13).

C-Klasse Birkenfeld 3

ASV Langweiler/Merzweiler II – TuS Kirschweiler (So, 13).