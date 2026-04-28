Die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Kusel lädt Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu einer kleinen Wanderung im Glantal ein. In ungezwungener Atmosphäre wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen und die Aussicht bei Glanbrücken genießen. Anlass ist der Tag des Lokaljournalismus, der am kommenden Dienstag, 5. Mai, zum zweiten Mal stattfindet.

Doch keine Angst: Einen Vortrag zum Thema müssen Sie nicht über sich ergehen lassen. Stattdessen freuen wir uns, Sie beim Spaziergang etwas kennenzulernen. Los geht die Tour mit der zertifizierten Wanderführerin und Redakteurin Michelle Pfeifer um 9 Uhr an der Glanbrücke in Glanbrücken.

Um für eine kleine Rast samt Verpflegung kalkulieren zu können, bitten wir um eine kurze, formlose Anmeldung per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de oder via Whatsapp an die 06381 9212 12. Anmeldeschluss ist Donnerstag, Hexennacht, um 23.59 Uhr. Kurzentschlossene können an dem Tag spontan dazukommen – allerdings gibt’s dann eben kein belegtes Brötchen. Am Rastplatz steht außerdem eine Kollegin aus dem Verlag parat, die Fragen rund um die RHEINPFALZ-App beantworten kann. Wir freuen uns!