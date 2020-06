Polizeibeamte sorgten am Wochenende für die Wiederherstellung der Nachtruhe. Weil sie sich in der Nacht auf Sonntag unaufhörlich von einem piependen Ton gestört fühlte, rief eine Anwohnerin in der Ortsrandlage von Ohmbach die Polizei. Die Beamten gingen dem Geräusch auf die Spur und fanden schließlich die Ursache. Der Piep-Ton kam aus einem Stall, in dem ein Rauchmelder montiert war. Offenbar hatte irgendjemand eine Schraube in das Gerät geklemmt, wodurch der Daueralarm ausgelöst wurde. Die Beamten entfernten die Schraube und schon war wieder Ruhe.