Ab kommenden Montag, 18. Mai, werden die Rathäuser der Verbandsgemeinde Oberes Glantal für den Publikumsverkehr wieder geöffnet. Das hat der Krisenstab der Verbandsgemeinde beschlossen. Wie Bürgermeister Christoph Lothschütz am Mittwochnachmittag mitteilte, sind die Empfangsbereiche in den Rathäusern von Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr für die Bürger ab Montag wieder zugänglich. Für den Besuch des Bürgerbüros und der damit verbundenen Zulassungsstelle in Schönenberg-Kübelberg sei allerdings eine Terminabsprache nötig, teilte Lothschütz mit. Man habe sich zu diesem Schritt entschlossen, da mittlerweile weitreichende Lockerungen in Kraft getreten seien, Geschäfte und Restaurants wieder geöffnet hätten. Vor diesem Hintergrund könne sich auch die Verwaltung einer Öffnung nicht verschließen, sagte Lothschütz.