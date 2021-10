Was den Bauantrag für eine Umzäunung eines geplanten Hundetrainingsplatzes angeht, hatte der Ortsgemeinderat Heinzenhausen keine Bedenken. Ganz anders ist jedoch die Haltung bezüglich einer Lagerhalle im Ort.

Die Lagerhalle in der Hohenöller Straße ist seit 2017 wiederholt Thema im Rat gewesen. Der Bauherr, so hieß es in der Sitzung, habe einen Bauantrag für die gewerbliche Nutzung der Halle zurückgezogen. Er wolle das Gebäude stattdessen privat nutzen. Die Gemeinde sprach sich von Beginn an gegen den Bau aus, sie hält diesen für illegal. Allerdings hat die ablehnende Haltung der Gemeinde die untere Baubehörde auf den Plan gerufen. Sollte der Rat weiterhin seine Zustimmung für die Halle verwehren, werde der Bau durch den Kreis genehmigt.

Ein „Paragrafenirrsinn“ befand Ortsbürgermeister Frank Kohl. Er werde seine Meinung nicht ändern, da der Bau seiner Ansicht nach illegal erfolgt und danach versucht worden sei, diesen zu legalisieren. Er wolle „keinen Privatkrieg“ führen, sich aber von der Behörde seine Entscheidung nicht vorschreiben lassen. Dann solle der Kreis den Bau genehmigen, Gemeinderat und Ortsbürgermeister hätten ihr Möglichstes getan. Folge: Bei vier Gegenstimmen, einer Ja-Stimme und bei einer Enthaltung lehnte das Gremium das Vorhaben auch weiterhin ab.