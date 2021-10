Beruhigende Nachrichten: Die Grundsteuer wird vorerst nicht erhöht und Hochwasser scheint den Ort nicht zu bedrohen.

Einstimmig wurde die Anhebung der Realsteuersätze von der Tagesordnung genommen. Hintergrund ist, dass die Kommunalaufsicht die Anhebung der Grundsteuer A und B um mindestens 20 Prozentpunkte fordert, sofern ein Haushalt unausgeglichen ist. Ortsbürgermeisterin Helga Becker berichtete, dass viele Ratsmitglieder diese Erhöhung „von oben runter“ nicht wirklich einsehen und mehr Informationen benötigen würden. Außerdem seien viele Ältere in der Gemeinde davon betroffen, die man nicht stärker belasten wolle.

In Odenbach würde die Anhebung Mehreinnahmen von rund 4000 Euro generieren, die nicht zur Konsolidierung des Haushaltes ausreichen und anteilig auch in die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage einfließen würden.

Keine Hochwassergefahr

Seit Monaten steht die Frage im Raum, ob die neue Halle von IGM in Medard zu mehr Hochwasser in Odenbach führen könnte. Ein Ingenieurbüro habe alles berechnet, gab Becker Entwarnung. Sofern überhaupt eine Mehrbelastung durch die Oberflächenversiegelung entstehe, dann eher in Richtung Lauterecken.