Wolfstein. Die Errichtung eines Energieparks in Wolfstein ist ein gutes Stück näher gerückt. Nichtöffentlich wurde die Vertragsunterzeichnung für zwei Windkraftanlagen sowie einen dazwischenliegenden Solarpark auf der Gemarkung Heide beschlossen.

Die Gemarkung Heide war schon länger für den Bau von Windkraftanlagen auserkoren gewesen, allerdings kam immer wieder etwas dazwischen, beispielsweise ein Vogelnest. Im vergangenen Jahr hatten zwei Firmen ihre Pläne vorgestellt – der Rat votierte bei den sehr ähnlichen Vorschlägen für das Unternehmen Pionext. Gründe waren die Regionalität und die Tatsache, dass der Projektbetreuer die Anlage nicht nur errichtet, sondern auch betreibt und betreut. Konkurrent Juwi hätte die Installationen eher an Dritte verkauft. Pionext plant demnach zwei Windräder mit einer Höhe von 270 Metern und mit einer Leistung von je 7,5 Megawatt, sowie eine Photovoltaikfreiflächenanlage von etwa 4,5 Hektar, wovon der Großteil auf Stadtgebiet gebaut würde.

Verlässliche Aussagen, wie lange es bis zum Bau und der Inbetriebnahme dauern wird, konnte Stadtbürgermeister Herwart Dilly nicht treffen. Demnächst findet eine Begehung bezüglich der Trassenführung statt. In anderen Orten wurde schon viel beschlossen, aber noch nichts gebaut: Beispielsweise ist die schon viel früher anvisierte PV-Anlage in Kreimbach-Kaulbach, die sich in der Nähe des Wolfsteiner Energieparks befinden wird, noch nicht errichtet.