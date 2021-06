Die Gemeindevertreter von Altenkirchen haben sich für die Einführung wiederkehrender Beiträge ausgesprochen: Künftig müssen alle Hauseigentümer der Gemeinde – entsprechend der Größe ihrer Grundstücke – 65 Prozent der Kosten beim Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen der Kreis - und Landesstraßen tragen.

Hohe Einmalbeträge für den Straßenausbau sind in Rheinland-Pfalz ab 2024 verboten. Bis dahin müssen landesweit wiederkehrende Beiträge eingeführt werden. Das hat der Landtag vergangenes Jahr beschlossen. Kaum verwunderlich also, dass die Einführung wiederkehrender Beiträge in den vergangenen Jahren wiederholt Thema im Altenkircher Gemeinderat sowie bei Einwohnerversammlungen war. Nun stimmte der Rat der Einführung einstimmig zu.

Priorität „Schlauer Weg“

Insbesondere der geplante Ausbau der Straße „Schlauer Weg“, der in der Verlängerung zum Sportplatz führt, entwickelte sich immer mehr zur „Gewissensfrage“ von Rat und Ortsbürgermeister. Nachdem die Pläne 2015 auf dem Tisch gelegen hatten und Anliegerkosten von mehr als 30.000 Euro als realistisch bewertet wurden, machte Ortsbürgermeister Manfred Geis deutlich, dass er einen Ausbau angesichts der Kosten nicht mit seinem Gewissen nicht vereinbaren könne.

Insoweit kam die gesetzliche Vorgabe zum richtigen Zeitpunkt, wie der Ortschef im Gespräch mit der RHEINPFALZ versicherte. Für ihn steht auf seiner gedanklichen Prioritätenliste der Ausbau des „Schlauen Weges“ ganz oben. Sollte, entgegen der derzeitigen Erwartung, der Ausbau von St. Wendeler- oder Schillerstraße bereits im kommenden Jahr anstehen, hätte der dortige Gehwegeausbau Vorrang: „Entschieden wird allerdings im Rat. Dennoch werden wir versuchen, immer nur ein Projekt zu verwirklichen“. Ebenfalls auf der Warteliste stehen Schul- und Ludwigsstraße.