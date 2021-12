Seit drei Jahren etwa steht das Kreimbacher Café „Zum Speerling“ leer. Nun hat der Ortsgemeinderat das Anliegen eine Nutzungsänderung für das Gebäude „ohne Bistro“ abgelehnt.

Es ist den Ratsmitgliedern wohl zu schwer gefallen, das Kapitel Café in Kreimbach endgültig zu schließen. Nach der Ablehnung der „Änderung von Wohngebäude mit Bistro zu Wohngebäude ohne Bistro“ werde die Kreisverwaltung über das Bauvorhaben im Außenbereich entscheiden, das ausschließlich Wohnzwecken dienen soll. Das erklärt Ortsbürgermeister Werner Gillmann auf Anfrage.

Man sei auch unsicher gewesen, ob die Entscheidung Auswirkungen auf die Gewerbefläche nebenan haben werde, sagt Gillmann. Er erinnert an das gut angenommene Café am alten Güterbahnhof, das seit etwa drei Jahren geschlossen ist. Biergarten, Eiscafé, Kuchen lockten, besonderen Charme hatte der ausgediente Speisewagen, der bis Oktober 2017 rund 40 Gästen Platz bot. Dann wurde er in nächtlicher Präzisionsarbeit wieder aufs Gleis gesetzt und rollte davon Richtung Stuttgart.

Sorgenkind Heidenburg

In Kreimbach-Kaulbach bleibt die Gaststätte Elf Freunde im Sportheim, die während Corona auch Abholservice anbietet. Sorgenkind bleibt die Heidenburghütte, die vergangenes und dieses Jahr geschlossen blieb. Ein Pächter wird gesucht, bisher haben die Vereinsmitglieder Walter und Elfriede Seelinger allsonntäglich für das beliebte Mittagsmahl gesorgt. Ortsbürgermeister Gillmann ist auch Vorsitzender des Verschönerungsvereins Heidenburg. Man wolle die Hoffnung nicht aufgeben, dass auf dem Berg im April wieder Leben einkehrt, sagt er. Im Frühjahr will er die Pächtersuche nochmal verstärkt angehen.