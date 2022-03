Viele Orte im Kreis sind finanziell nicht auf Rosen gebettet. Damit der Haushalt genehmigt und Investitionen getätigt werden können, fordert die Kommunalaufsicht Gemeinden dazu auf, mehr Einnahmen zu generieren, sprich: Steuern zu erhöhen. Dem Druck beugte sich nun auch der Gemeinderat Körborn.

Die Diskussion über die Steuererhöhung wurde bereits in der vorherigen Sitzung geführt. Nun stand die Entscheidung an. Der Gemeinderat erhöhte die Grundsteuern A und B jeweils um 20 Prozentpunkte auf 330 beziehungsweise 385 Prozent – ein Ratsmitglied enthielt sich der Stimme. Die Verbandsgemeindeverwaltung geht davon aus, dass die Gemeinde durch die Steuererhöhungen jährlich etwa 1800 Euro mehr einnimmt.

Norman Kennel, Finanzsachbearbeiter in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, hatte die zu erwartende Zustimmung in den Haushaltsentwürfen für die Jahre 2022 und 2023 bereits eingearbeitet. Im laufenden Jahr sieht das Zahlenwerk einen Fehlbetrag von 114.000 Euro, 2023 ein Minus von 86.000 Euro vor. Investiert wird in den Kindergarten im Nachbardorf, den Spielplatz und das Gemeinschaftshaus. Auch soll ein Neubaugebiet am Friedhof entstehen.

Rote Zahlen beim Forst

Auch im Forstrevier gibt es 2022 nicht das erwartete Ergebnis, sagte Revierförster Werner Häußer. Starkregen hatte am „Jockelskopf“ einen Hang zum Rutschen gebracht und einen Weg weggeschwemmt. Unerwartet seien deshalb Wegebauskosten von 11.000 Euro und Kosten für die Waldbegründung in Höhe von 5000 Euro entstanden. Er habe zwar Holz für 22.000 Euro verkauft, aber das reiche nicht, um schwarze Zahlen zu schreiben. Stand jetzt geht Häuser von einem Fehlbetrag von knapp 3000 Euro im laufenden Forstjahr aus, in dem ein Einschlag von knapp 500 Festmetern geplant ist. Positiv für die Gemeinde: Das Land Rheinland-Pfalz übernehme weitere zehn Prozent der Försterkosten (künftig 40 Prozent), ergänzte der Revierförster.