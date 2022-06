Der Ortsgemeinderat hat den Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 beschlossen. Wie Ortsbürgermeister Frank Winter auf Anfrage mitteilte, haben die Ratsmitglieder entschieden, die Grundsteuer zu erhöhen. Die Grundsteuer A steigt von 300 auf 320 Prozent und die Grundsteuer B von 380 Prozent auf 400 Prozent. In beiden Haushaltsjahren sind zwei größere Investitionen festgehalten: das Begradigen eines Wiesenurnenfeldes (5000 Euro) sowie das Fällen von Bäumen an der mittleren Bushaltestelle (1500 Euro). Der Rat passte zudem die Strom- und Wasserpreise bei der Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses an. Künftig werden statt 33 nun 40 Cent je Kilowattstunde Strom in Rechnung gestellt, und statt 6,76 Euro für ein Kubikmeter Wasser 7,50 Euro berechnet.