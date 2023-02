Später als ursprünglich angekündigt wird der Ausbau der Rastanlage Potzberg an der A62 beginnen: erst im Oktober diesen Jahres statt im Sommer. Darüber informierte die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag bei der Vorstellung der Autobahnbauprojekte 2023. Für rund vier Millionen Euro wird der Rastplatz auf beiden Seiten der Autobahn zwei Jahre lang modernisiert, um danach 14 Lkw, 22 Auto- und zwei Busstellplätze sowie einen 125 Meter langen Parkstreifen zu bieten. Dazu gehören auch eine WC-Anlage sowie ein Lärmschutzwall. Das besondere an dem Vorhaben: Es gilt als Recycling-Pilotprojekt, bei dem recycltes Baumaterial genutzt wird sowie Erde und Abrissmaterial vor Ort wiederverwendet werden soll.