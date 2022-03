Für rund vier Millionen Euro wird die Autobahn GmbH, Niederlassung West, den Rastplatz Potzberg modernisieren. Wie Sprecher Klaus Kossok auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, soll im Sommer die Ausführungsplanung abgeschlossen sein. Anfang kommenden Jahres sollen dann die Aufträge vergeben werden und im Sommer 2023 die Arbeiten beginnen. Nach dem Umbau, bis zu zwei Jahre sind veranschlagt, soll der Parkplatz in Fahrtrichtung Kusel 14 Lastwagen-, zwei Bus- und 19 Autostellplätze bieten. Außerdem wird ein 130 Meter langer, parallel zur Autobahn verlaufender Parkstreifen für den Schwerlastverkehr angelegt. In der Gegenrichtung soll es künftig 14 Parkplätze für Lastwagen, zwei für Busse und zehn für Autos geben. Auch in Richtung Landstuhl ist ein 165 Meter langer Parkstreifen für den Schwerlastverkehr geplant. Ist der Umbau abgeschlossen, werden auf dem Rastplatz in beiden Fahrtrichtungen WC-Gebäude gebaut.