Beim Rangieren seines Lastwagens nahm es ein 54-Jähriger am Sonntag nicht allzu genau und richtete einen Schaden von knapp 5000 Euro an. Einem Bericht der Autobahnpolizei zufolge rangierte der Lastwagen-Fahrer seinen 40-Tonner im Bereich der Zufahrt zur Rastanlage. Statt in die Parklücke zu fahren beschädigte er mit seinem Sattelzug mehrere Schutzplanken und Leitpfosten. Die hinzugerufenen Beamten der Autobahnpolizei trafen den 54-Jährigen noch vor Ort an, der zudem zu tief ins Glas geschaut hatte und dadurch fahruntüchtig war. Den Lastwagenfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.