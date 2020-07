Nachdem er gegen Vollstreckungsbeamte vorgegangen war, musste ein 52-Jähriger am Montagnachmittag zur Behandlung in ein Fachkrankenhaus gebracht werden. Laut Polizei hatte der Mann die Haustür eines leerstehenden Wohnhauses beschädigt und es sich im Anwesen gemütlich gemacht. Als die Polizeistreife den Eindringling ansprach, beleidigte dieser die Beamten. Einem Platzverweis leistete er keine Folge. Er sollte festgenommen werden, wogegen er sich massiv wehrte. Wegen gesundheitlicher Probleme wurde er danach in eine Fachklinik gebracht. Zum Schluss drohte er den Beamten, sie umzubringen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung der eingesetzten Polizeibeamten ermittelt.