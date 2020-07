Ein Randalierer hat am Dienstagabend die Polizei auf Trab gehalten. Wie die Ordnungshüter berichten, hatten Anwohner gemeldet, dass ein Mann laut aus dem Fenster schreie, die Nachbarn beleidige und Bücher aus dem Fenster werfe. Beim Eintreffen der Polizisten hatte sich der Randalierer in seinem Haus verbarrikadiert, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Die Polizisten konnten sich aber durch den Keller Zutritt zum Haus verschaffen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme sei der Mann in ein Fachkrankenhaus eingeliefert worden. Wegen seines zuvor gezeigten Verhaltens müsse er mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.