Volker Böhr aus Rammelsbach und sein langjähriger Teampartner Hans-Jürgen Fuhrmann aus Bottrop haben erneut ihre Klasse im Beachvolleyball unter Beweis gestellt. Bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren in Berlin sicherte sich das erfolgreiche Duo den dritten Platz in der Altersklasse Ü73.

Vor zwei Jahren war den beiden bereits der Gewinn des Meistertitels gelungen. Böhr, Allgemeinmediziner mit eigener Praxis in Rammelsbach, und Fuhrmann, ein pensionierter Lehrer, fanden sich vor einigen Jahren über eine Spielerbörse und bilden seither ein starkes Team.

Das diesjährige Turnier fand auf der weitläufigen Anlage „Beach-Mitte“ in Berlin statt, die mit 50 Plätzen optimale Bedingungen bot. „Dank der hervorragenden Trainingsmöglichkeiten auf dem Beachplatz des TV Rammelsbach waren wir gut vorbereitet“, berichtet Böhr.

Trotz dieser Vorbereitung verlief die Vorrunde durchwachsen. Dennoch kämpften sich Böhr und Fuhrmann bis ins Halbfinale vor, wo sie auf den späteren Deutschen Meister Peter Schlimper (WSG Potsdam-Waldstadt) und Heiko Voigt (Volley Tigers Ludwigslust) trafen. Zwar lagen Böhr und Fuhrmann im ersten Satz mit 8:1 in Führung, mussten sich jedoch am Ende geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei kam es dann zum Wiedersehen mit den Dauerrivalen Hans Klemm und Hans Rauper vom TV Waldgirmes, gegen die Böhr und Fuhrmann vor zwei Jahren das Finale um die Deutsche Meisterschaft gewonnen hatten. In einem packenden Dreisatz-Match konnten Böhr und Fuhrmann auch diesmal die Oberhand behalten und sicherten sich so den dritten Platz.

Erfolgreicher Läufer

Volker Böhr, der in den späten 90er Jahren als zweifacher Deutscher Ärztemeister im Zehn-Kilometer-Lauf glänzte, bleibt auch mit 73 Jahren ein begeisterter Sportler. Seine Bestzeit im Zehn-Kilometer-Lauf lag damals bei knapp über 36 Minuten. Heute hält er sich mit regelmäßigem Radfahren, Fitnesstraining und Beachvolleyball fit. Er trainiert sowohl beim TV Rammelsbach als auch beim VBC Altenglan.

Der Vorsitzende des TV Rammelsbach, Xaver Jung, zeigte sich erfreut über den erneuten Erfolg des Beachvolleyball-Duos. Er betonte, dass auch die vereinseigene Beachvolleyballanlage, die seit mehr als 20 Jahren betrieben wird, zu den Erfolgen beigetragen habe. Neuerdings können auch Nichtmitglieder den Platz über die Internetseite des Vereins buchen.

Mit ihrem dritten Rang in Berlin haben Böhr und Fuhrmann erneut unter Beweis gestellt, dass sie zu den besten Beachvolleyballern ihrer Altersklasse in Deutschland gehören.