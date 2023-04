Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Entscheidung über den künftigen Standort des Feuerwehr-Gerätehauses in der Kreisstadt rückt näher. Der Stadtrat wird sich am Freitagabend in nichtöffentlicher Sitzung erneut mit dem Kauf des Raiffeisengeländes am Bahnhof befassen.

Höchste Eisenbahn: In der kommenden Woche will sich der Verbandsgemeinderat mit dem Thema befassen. Wie mehrfach berichtet, steht ein Geländetausch im Raum: Die Stadt überlässt