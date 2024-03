Als Teil des mittlerweile abgeschlossenen Starterprojekts „Kulturelle Teilhabe in Wohneinrichtungen“ hat das Team von Land L(i)eben im vergangenen Jahr den Fritz-Wunderlich-Radweg, Teile des Glan-Blies-Radweges sowie den Lautertalradweg in Etappen von circa 30 Minuten als Videos aufgezeichnet. Damit Bewohner in Wohneinrichtungen diese Radwege auch digital erleben können, wurden Ende 2023 fünf Einrichtungen im Kreis mit Liegeergometern und dazugehörigen Tablets ausgestattet. Das teilt die Kuseler Kreisverwaltung mit.

Die Nutzer können in den Einrichtungen die Radwege auf den Liegeergometern aus der sogenannten First-Person-Perspektive nachfahren. Nahegelegene Natur- und Kulturhighlights sowie Ortschaften werden durch entsprechende Einblendungen erlebbar gemacht. Dadurch können die Bewohner den Landkreis Kusel in den Einrichtungen virtuell erkunden.

Land L(i)eben stellt die Etappenvideos der drei Radwege nun kostenfrei über den eigenen Youtube-Kanal zur Verfügung. Somit können Interessierte, die selbst über ein (Liege-)Ergometer oder ähnliche Fitness-Geräte – etwa Spinning-Bike und Stepper – sowie ein Smartphone oder Tablet verfügen, dieses Angebot ebenfalls nutzen. Zudem dienen die Videos zur Routen- und Ausflugsplanung im Pfälzer Bergland für Radfahrer.