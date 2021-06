Die Ortsgemeinde Reipoltskirchen erhält für den Ausbau eines kombinierten Rad- und Wirtschaftsweges zwischen Ingweilerhof und Reipoltskirchen eine Zuwendung in Höhe von rund 295.000 Euro. Das teilte die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt mit. Damit solle die kommunale Radwegeinfrastruktur im Land verbessert werden und auch die Ortsgemeinde Reipoltskirchen profitieren. Der knapp zwei Kilometer lange Rad- und Wirtschaftsweg wird auf eine Fahrbahnbreite von 3,5 Meter ausgebaut. Das erhöhe die Verkehrssicherheit. Der Landesbetrieb Mobilität werde in den nächsten Tagen den förmlichen Bewilligungsbescheid an die Ortsgemeinde Reipoltskirchen versenden.