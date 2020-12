Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, stellte ein Fahrzeugnutzer am Dienstag, 30. November, seltsame Fahrgeräusche an seinem Auto fest. Er hielt an, und kurz danach löste sich das linke Vorderrad. Bei näherer Untersuchung bemerkte der Fahrer, dass alle Radmuttern am Reifen gelöst waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.