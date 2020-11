Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag die Scheibe eines Radladers eingeschlagen. Das Gefährt war nach Angaben der Polizei im Baustellenbereich an der L370 zwischen Jettenbach und Bosenbach abgestellt. Außerdem sei das Zündschloss des Radladers zerstört, das Baustellenfahrzeug offenbar kurzgeschlossen und wenige Meter weit bewegt worden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet eventuelle Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Telefon 06382 9110 bei der Polizei in Lauterecken zu melden.