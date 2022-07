Wenn an einem Bahnübergang die Schranken geschlossen sind, sollten Verkehrsteilnehmer davor warten, bis der Zug vorbeigefahren ist. Weil ein 60 Jahre alter Radfahrer dies nicht tat, wurde er am Donnerstag leicht verletzt. Doch der Reihe nach: Der Mann fuhr laut Polizeibericht am Nachmittag in der Hefersweiler Straße mit seinem Rad auf die Gleisanlage – trotz geschlossener Schranken. Auch die Warnungen eines Bauarbeiters, der in dem Bereich tätig war, verpufften. Der Führer des herannahenden Zuges warnte den 60-Jährigen mit der Hupe und leitete eine Vollbremsung ein. Gerade noch rechtzeitig verließ der Mann die Gleise. Allerdings wurde das Fahrrad des 60-Jährigen vom vorbeifahrenden Zug erfasst und gegen die Beine des Mannes geschleudert. Er wurde leicht verletzt. Unverletzt blieben der Lokführer und die Fahrgäste im Zug. Allerdings musste ein Ersatzzug eingesetzt werden.